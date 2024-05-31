В Ростовской области открылся детский хирургический центр инновационных технологий

В Ростове-на-Дону сегодня, 31 мая, состоялась церемония открытия нового хирургического корпуса инновационных технологий при областной детской клинической больнице. В ней приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Проект о создании нового корпуса на 280 коек был подготовлен в 2020 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Буквально на следующий год стартовало строительство, которое было разделено на два этапа.
На первом этапе — с 2021 по 2023 год — построили сам корпус общей площадью почти 54,5 тыс. кв. м. На втором этапе возводили административно-бытовой корпус, благоустраивали и озеленяли, организовывали парковочное пространство. В 2024 году масштабное строительство центра было завершено.
В ново корпусе будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь юным пациентам со всего юга России. Именно благодаря современному оборудованию теперь в хирургическом центре можно будет проводить операции по трансплантации костного мозга, тем самым можно спасти жизни детям с заболеваниями кроветворной системы.
Василий Голубев уверен, что это только начало нового этапа развития медицины в регионе. Также он поблагодарил главу государства и правительство РФ за поддержку.
"Хирургический центр открывается в преддверии Международного дня защиты детей. Если дети здоровы, счастливы, имеют возможность учиться, воплощать свои мечты — значит, и государство, и взрослые всё делают правильно", — подчеркнул донской губернатор.
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