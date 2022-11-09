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Господдержка донского АПК выросла до 8,8 млрд рублей
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  • Опубликована сегодня в 10:57

Господдержка донского АПК выросла до 8,8 млрд рублей

Общий объём средств, выделяемых государством на АПК Ростовской области, теперь составляет почти 8 млрд 870 млн рублей, по сравнению с прошлым годом сумма господдержки выросла на 1,8 млрд рублей, сообщил на совещании по вопросу достижения целевых показателей АПК первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров.

"До этого отмечалось, что в 2022 году на поддержку аграрной отрасли Дона из двух уровней бюджета было предусмотрено свыше 8,3 млрд рублей, из них более 5 млрд 740 млн из областного бюджета. Однако Ростовская область, как один из основных зернопроизводящих регионов страны, вошла в число субъектов, которым доведены дополнительные средства на поддержку аграриев-растениеводов", — заявил Гончаров.

Производителям зерновых культур частично возместят затраты — согласно распоряжению правительства РФ, из резервного фонда донского региона выделено 503,567 млн рублей, также на развитие АПК из средств господдержки уже направлено почти 6 млрд рублей. Всего в 2022 году донским сельхозтоваропроизводителям предоставлены субсидии в среднем по 50 направлениям.

Виктор Гончаров также отметил, что в регионе действуют и другие меры поддержки аграриев. В частности, благодаря системе льготного кредитования сельхозпредприятиям и фермерам выдано уже более 24 млрд рублей под ставку не более 5%.

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