В Ростове-на-Дону прошёл круглый стол на тему межнационального согласия

На заседании круглого стола "Межнациональное согласие в современных условиях мировой интолерантности", которое прошло в Ростове-на-Дону 28 сентября, участники вынесли на повестку дня насущные проблемы, касающиеся сохранения межнационального мира.
На Дону проживают более 150 национальностей, поэтому так важно прививать молодому поколению культуру общения между народами, чтобы они берегли своё и ценили чужое нематериальное культурное наследие. Также участники обсудили разработку различных методов, направленных на предотвращение конфликтов на этнической почве.
"Наша сила в том, что мы рассматриваем себя как единое целое, и наша основная задача в это сложное для нашей страны время — оставаться сплоченными, воспитывать в подрастающем поколении чувства патриотизма и единства со своим народом. В интересах межэтнического, межконфессионального согласия существенно важно, чтобы отдельные люди, общины и нации признавали и уважали культурное многообразие", — так прокомментировал данное мероприятие первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Работа в этом направлении идёт активно, подключились и местные НКО, которые подали заявки на получение областного гранта на реализацию соответствующих проектов на сумму более 13 млн рублей.
Конечно же, не стоит исключать и человеческий фактор. "Важны не только эффективная экономика и компетентное управление, а солидарность людей, чувство сопричастности к судьбе отечества, ответственности за его настоящее и будущее — то, что принято называть общероссийской идентичностью и гражданским самосознанием", — добавил Гуськов.
"Защищают Родину несмотря на пули, осколки, оторванные руки": Пригожин о "ЧВК Вагнера"
"ЧВК Вагнера" — это герои, готовые несмотря ни на что бороться за величие России. Так бизнесмен Евгений Пригожин оценил героизм бойцов, назвав подразделение элитным.
"Вагнеровцы" наступают: в Telegram обсуждают ситуацию на фронте в Донбассе
Подразделения "ЧВК Вагнера" продолжают наступление. Об этом сообщили в Telegram-канале REVERSE SIDE OF THE MEDAL.
Музыкант Пламенев связал отмену своего выступления в Петербурге с антипатриотизмом Смольного
Сотрудники Комитета по культуре Петербурга 24 сентября беспричинно отменили концерт Павла Пламенева, исполнителя патриотических песен.
Политолог Аркатов призвал прославлять подвиг командира "ЧВК Вагнера" Нагина
Талантливый командир Алексей Нагин с позывным "Терек", несомненно, заслуживает того, чтобы его подвиг навсегда остался в памяти людей, считает политолог Иван Аркатов.