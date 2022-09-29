В Ростове-на-Дону прошёл круглый стол на тему межнационального согласия

На заседании круглого стола "Межнациональное согласие в современных условиях мировой интолерантности", которое прошло в Ростове-на-Дону 28 сентября, участники вынесли на повестку дня насущные проблемы, касающиеся сохранения межнационального мира.

На Дону проживают более 150 национальностей, поэтому так важно прививать молодому поколению культуру общения между народами, чтобы они берегли своё и ценили чужое нематериальное культурное наследие. Также участники обсудили разработку различных методов, направленных на предотвращение конфликтов на этнической почве.

"Наша сила в том, что мы рассматриваем себя как единое целое, и наша основная задача в это сложное для нашей страны время — оставаться сплоченными, воспитывать в подрастающем поколении чувства патриотизма и единства со своим народом. В интересах межэтнического, межконфессионального согласия существенно важно, чтобы отдельные люди, общины и нации признавали и уважали культурное многообразие", — так прокомментировал данное мероприятие первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Работа в этом направлении идёт активно, подключились и местные НКО, которые подали заявки на получение областного гранта на реализацию соответствующих проектов на сумму более 13 млн рублей.