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Проект
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  • Опубликована сегодня в 10:17

Проект "Умный город" распространят в Ростовской области

Проект "Умный город", который с успехом реализуется в семи городах Ростовской области, получит продолжение. Губернатор региона, принявший участие в семинаре по благоустройству, поставил задачу перед главами муниципалитетов распространить проект цифровизации городского хозяйства на весь регион — а это более 400 городов и поселений. Причём речь идёт не только о создании инфраструктуры, благоустройстве, строительстве различных социальных объектов, но и об уровне вовлеченности дончан в процесс развития городской среды.

"Необходимо создать на территории каждого муниципалитета рабочую группу, определить ответственных, обеспечить постоянный контроль. Надо разработать дорожные карты пошаговой реализации задач и достижения показателей проекта", — уточнил поручение Голубев.

Губернатор ещё раз напомнил о важности создания обратной связи с жителями — ведь это одна из основных задач города нового поколения, который обеспечит высокий уровень жизни населению за счет применения инновационных технологий. Тем более в обществе назрел интерес к теме формирования качественной среды, людей интересует безопасность, комфорт, доступность городских пространств, в том числе для маломобильных групп населения, экология.

Стоит отметить, что за минувшие пять лет в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в регионе удалось благоустроить более 700 объектов, в планах на 2022 год — привести в порядок ещё 131 общественную территорию.

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