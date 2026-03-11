Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Платные парковки в Екатеринбурге
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 11:43

Дорожный капкан закроется в полночь: новые запреты на парковку изменят жизнь ростовских водителей

Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону вводит новые ограничения на остановку и стоянку личного транспорта. Изменения стартуют с 00:00 15 марта на центральных магистралях и прилегающих улицах. Запреты коснутся точечных участков у жилых домов, офисов и протяженных отрезков дорог. Пресс-служба администрации распространила детали.

Запреты на улице Шаумяна и Ульяновской

На улице Шаумяна полный запрет на остановку и парковку вводят у домов №9 и №17. У дома №15Б по той же улице стоянка запрещена, но краткая остановка для посадки или высадки пассажиров возможна. Эти меры помогут разгрузить проезд у жилых зданий.

На Ульяновской знаки против парковки установят на северной стороне от переулка Газетного до проспекта Ворошиловского. Ограничения затронут весь этот отрезок. Водителям придется искать места дальше от центра.

"Такие корректировки схемы движения повышают пропускную способность улиц и снижают загруженность в центре. Мы видим, что точечные запреты у домов освобождают пространство для пешеходов и экстренных служб. В долгосрочной перспективе это стимулирует развитие общественного транспорта и платных парковок. Ростовчане привыкнут, изменения пойдут на пользу всей городской инфраструктуре".

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Ограничения на Седова и в центре

Улица Седова попадет под запрет стоянки от улицы Соколова до проспекта Ворошиловского, плюс отрезок у домов №38 и №40. Эти зоны сейчас популярны у водителей, но скоро там парковаться запретят полностью. Движение станет плавнее без припаркованных машин.

В сердце города изменения ждут участок у дома №35 на Тургеневской и №84 на Московской. Эти локации часто выбирают автомобилисты за близость к объектам. Теперь придется перестраиваться.

Режимы на Темерницкой

На Темерницкой два вида ограничений. От Доломановского до Братского переулка запрет на остановку и стоянку действует только в будни с 8:00 до 20:00. В часы пик проезд освободят от машин.

Северная сторона от Халтуринского до Островского переулка плюс дома №38 и №40 под круглосуточным запретом. Стоянка здесь невозможна в любое время. Водители центральных районов ощутят это сразу после 15 марта.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Марина Верес
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru, закончила МГУ. Имеет опыт работы в российских СМИ. Эксперт по медиаменеджменту и верификации данных.

