Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Новая дорожная развязка в Ростове-на-Дону
Новая дорожная развязка в Ростове-на-Дону
© Пресс-служба Администрации Ростовской области is licensed under Public domain
Главная / Южный федеральный округ
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 19:42

Ростов-на-Дону: открытие нового участка на "Северном радиусе"

Сегодня, 5 декабря 2025 года, Ростов-на-Дону переживает важное событие в транспортной сфере: открытие нового участка на "Северном радиусе".

Этот участок, расположенный в рамках Ростовского транспортного кольца, станет ключевым звеном в улучшении логистики и транспортного движения в городе. Глава региона, Юрий Слюсарь, вместе с подрядчиком символически запустил движение по новому участку, продемонстрировав завершение значимого инфраструктурного проекта.

Новая развязка: шаг вперёд для города

Проект по строительству нового участка развязки стал значимым для Ростова. В течение полтора года была построена современная развязка длиной 3 километра с двумя уровнями мостов и путепроводами. Общая длина объекта с учётом съездов и дополнительных элементов составляет почти 6 километров. Помимо самих дорожных сооружений, в ходе строительства было выполнено множество дополнительных работ: переустройство коммуникаций, монтаж системы освещения и установка барьерных ограждений.

Значимым этапом проекта стало то, что все работы проводились при действующем движении. Это потребовало перестройки транспортных потоков, создания объездных дорог и особой организации работы на всей территории, чтобы избежать заторов. Такой подход позволил не нарушить привычный ритм жизни города и минимизировать неудобства для автомобилистов.

Инфраструктурная модернизация Ростова

"Северный радиус" стал частью более масштабной программы по улучшению транспортной инфраструктуры Ростова. Строительство этой развязки — последний этап реализации программы, в рамках которой уже построены другие важные объекты, такие как мост через Ростовское море и ключевые участки северного обхода. Эти проекты направлены на разгрузку основных магистралей города и повышение уровня безопасности для водителей и пешеходов.

Юрий Слюсарь отметил важность завершённой развязки для города и региона, подчеркнув, что Ростов, как крупнейший транспортный хаб Южного федерального округа, требует современных дорог, способных справляться с высокой интенсивностью движения. Он отметил, что новая развязка в первую очередь улучшит связь города с соседними территориями, что особенно важно в условиях роста транспортных потоков.

"Открытие Темерницкой развязки "Северного радиуса" — большое событие. Ростов, как южная столица России, имеет статус крупнейшего транспортного и логистического центра. Такой интенсивности движения, как здесь, в стране надо ещё поискать", — отметил глава области.

По словам губернатора, Ростов нуждается в новых и более безопасных дорогах, что необходимо для дальнейшего роста города и улучшения качества жизни его жителей.

Развязываем транспортные узлы Ростова

Важной частью проекта стало использование казначейского инфраструктурного кредита для его реализации. Этот кредит позволяет не только развивать транспортную сеть города, но и значительно улучшать экологическую ситуацию за счет разгрузки магистралей и снижения загрязнения воздуха.

Будущие планы включают продолжение реконструкции Ростовского транспортного кольца. В ближайшие годы планируется строительство и модернизация других участков обхода, в том числе второй этап "Западной хорды", а также увеличение пропускной способности на других ключевых трассах города. Общая сумма инвестиций в эти проекты составит более 4 миллиардов рублей.

Этот проект также позволит улучшить качество жизни в Ростове-на-Дону. Он создаст новые возможности для бизнеса и значительно улучшит условия для перевозки грузов. Также стоит отметить, что запуск "Северного радиуса" приведет к значительному увеличению потоков транспортных средств через Ростов. Это обеспечит дальнейшее развитие города как важного логистического и транспортного узла на юге России.

Будущее Ростова: всё для удобства жителей и гостей города

Таким образом, открытие нового участка на "Северном радиусе" Ростова является важным шагом в улучшении транспортной инфраструктуры города и всей области. Он уже доказал свою важность для жителей Ростова и других регионов, ведь улучшение логистики и транспортных потоков напрямую влияет на повседневную жизнь и экономическое развитие.

Проект продолжает развиваться, и в будущем Ростов продолжит укреплять свои позиции как центр для бизнеса и международных перевозок. Важно, что транспортная сеть города будет развиваться в том числе с учётом экологических факторов и потребностей местных жителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Юрий Слюсарь провёл прямой эфир с жителями Ростовской области — обсуждали важнейшие вопросы региона сегодня в 16:48

4 декабря губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провёл прямой эфир, который продолжался почти два часа.

Читать полностью » В Крыму завершат строительство 16 врачебных амбулаторий в 2025 году — Юрий Гоцанюк сегодня в 15:26
Строительство, которое изменит Крым: какие объекты будут завершены до конца 2025 года

В Крыму планируется завершить строительство ключевых социальных объектов до конца 2025 года. Какие проекты находятся в приоритете?

Читать полностью » Крым и Абхазия продолжают развивать сотрудничество с 2016 года — Аксёнов сегодня в 15:16
Крым и Абхазия — больше, чем просто партнёры: что скрывается за новым витком сотрудничества

В Республику Крым прибыла делегация Абхазии, чтобы обсудить расширение сотрудничества в различных сферах. Какие направления особенно интересуют стороны?

Читать полностью » В Краснодарском крае подорожали Livan X3 Pro и X6 Pro на 11% — автоэксперты сегодня в 14:40
Автомобили подорожали, но не все: что стоит купить в Краснодарском крае в ноябре 202

Средняя стоимость новых автомобилей в Краснодарском крае в ноябре осталась стабильной. Что подешевело, а что подорожало в автомобильном рынке региона?

Читать полностью » В Краснодарском крае число жалоб на блокировки карт выросло в 2,5 раза — Банк России сегодня в 14:30
Неожиданные блокировки карт в Краснодарском крае: кто и почему решает оставить вас без денег

В Краснодарском крае и Ростовской области растет количество жалоб на блокировку карт. Что стоит за этим ростом и как изменилось число жалоб на мошенничество?

Читать полностью » Рост зарплат в Краснодарском крае связан с развитием ИТ и консалтинга — Кубанские новости сегодня в 14:21
Секреты роста зарплат в Краснодарском крае: какой сектор переживает настоящий бум

Рост зарплат в Краснодарском крае в ноябре 2025 года и его позиции на фоне соседей по ЮФО. Какие профессии показывают наибольший рост?

Читать полностью » В Крыму карантин в 26 дошкольных группах из-за роста ОРВИ — КП-Крым вчера в 12:51
Статистика по ОРВИ в Крыму пугает — вот какие районы оказались в зоне риска

Из-за роста заболеваемости ОРВИ в Крыму на карантин закрыли 11 классов в 8 школах и 26 групп в детских садах, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Читать полностью » Крым обновляет набережные для комфортного отдыха — Крымская газета вчера в 12:42
Крым меняет облик: как обновление набережных перевернёт отдых на полуострове

Крым активно обновляет набережные курортов, улучшая инфраструктуру, расширяя пляжи и создавая новые комфортные зоны отдыха для жителей и туристов.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Дикие кошки распознали знакомые человеческие голоса — PNAS
Спорт и фитнес
Музыка снижает чувство усталости во время тренировки — Ник Паркинсон
Авто и мото
Кожаная обивка чувствительна к агрессивным средствам и неправильному уходу — Авто Mail
Туризм
Лесная сауна в Шумяце предлагает уникальный опыт релаксации и восстановления — TASR
Еда
Жители Барселоны подают шоколад с чуррос на завтрак — cantina.protothema.gr
Спорт и фитнес
Ученые подтвердили эффективность дроп-сетов для гипертрофии мышц — Fit Seven
Питомцы
Лабрадоры и овчарки чаще страдают от тревоги разлуки — Vetissimo.fr
Садоводство
Ароматный раствор усиливает защитное действие мяты от грызунов — Сад и огород
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet