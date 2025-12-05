Ростов-на-Дону: открытие нового участка на "Северном радиусе"

Сегодня, 5 декабря 2025 года, Ростов-на-Дону переживает важное событие в транспортной сфере: открытие нового участка на "Северном радиусе".

Этот участок, расположенный в рамках Ростовского транспортного кольца, станет ключевым звеном в улучшении логистики и транспортного движения в городе. Глава региона, Юрий Слюсарь, вместе с подрядчиком символически запустил движение по новому участку, продемонстрировав завершение значимого инфраструктурного проекта.

Новая развязка: шаг вперёд для города

Проект по строительству нового участка развязки стал значимым для Ростова. В течение полтора года была построена современная развязка длиной 3 километра с двумя уровнями мостов и путепроводами. Общая длина объекта с учётом съездов и дополнительных элементов составляет почти 6 километров. Помимо самих дорожных сооружений, в ходе строительства было выполнено множество дополнительных работ: переустройство коммуникаций, монтаж системы освещения и установка барьерных ограждений.

Значимым этапом проекта стало то, что все работы проводились при действующем движении. Это потребовало перестройки транспортных потоков, создания объездных дорог и особой организации работы на всей территории, чтобы избежать заторов. Такой подход позволил не нарушить привычный ритм жизни города и минимизировать неудобства для автомобилистов.

Инфраструктурная модернизация Ростова

"Северный радиус" стал частью более масштабной программы по улучшению транспортной инфраструктуры Ростова. Строительство этой развязки — последний этап реализации программы, в рамках которой уже построены другие важные объекты, такие как мост через Ростовское море и ключевые участки северного обхода. Эти проекты направлены на разгрузку основных магистралей города и повышение уровня безопасности для водителей и пешеходов.

Юрий Слюсарь отметил важность завершённой развязки для города и региона, подчеркнув, что Ростов, как крупнейший транспортный хаб Южного федерального округа, требует современных дорог, способных справляться с высокой интенсивностью движения. Он отметил, что новая развязка в первую очередь улучшит связь города с соседними территориями, что особенно важно в условиях роста транспортных потоков.

"Открытие Темерницкой развязки "Северного радиуса" — большое событие. Ростов, как южная столица России, имеет статус крупнейшего транспортного и логистического центра. Такой интенсивности движения, как здесь, в стране надо ещё поискать", — отметил глава области.

По словам губернатора, Ростов нуждается в новых и более безопасных дорогах, что необходимо для дальнейшего роста города и улучшения качества жизни его жителей.

Развязываем транспортные узлы Ростова

Важной частью проекта стало использование казначейского инфраструктурного кредита для его реализации. Этот кредит позволяет не только развивать транспортную сеть города, но и значительно улучшать экологическую ситуацию за счет разгрузки магистралей и снижения загрязнения воздуха.

Будущие планы включают продолжение реконструкции Ростовского транспортного кольца. В ближайшие годы планируется строительство и модернизация других участков обхода, в том числе второй этап "Западной хорды", а также увеличение пропускной способности на других ключевых трассах города. Общая сумма инвестиций в эти проекты составит более 4 миллиардов рублей.

Этот проект также позволит улучшить качество жизни в Ростове-на-Дону. Он создаст новые возможности для бизнеса и значительно улучшит условия для перевозки грузов. Также стоит отметить, что запуск "Северного радиуса" приведет к значительному увеличению потоков транспортных средств через Ростов. Это обеспечит дальнейшее развитие города как важного логистического и транспортного узла на юге России.

Будущее Ростова: всё для удобства жителей и гостей города

Таким образом, открытие нового участка на "Северном радиусе" Ростова является важным шагом в улучшении транспортной инфраструктуры города и всей области. Он уже доказал свою важность для жителей Ростова и других регионов, ведь улучшение логистики и транспортных потоков напрямую влияет на повседневную жизнь и экономическое развитие.

Проект продолжает развиваться, и в будущем Ростов продолжит укреплять свои позиции как центр для бизнеса и международных перевозок. Важно, что транспортная сеть города будет развиваться в том числе с учётом экологических факторов и потребностей местных жителей.