"Ноу-хау" среди доступной трофейной военной техники Организации Североатлантического договора отсутствует, но при этом она стоит больше, чем российская. Об этом информировал в беседе с РИА Новости заместитель гендира российской государственной корпорации "Ростех", а в прошлом председатель Правительства Самарской области Владимир Артяков.

В связи с открытием в Кубинке, которая является городом в Одинцовском городском округе Московской области Российской Федерации, международного военно-технического форума "Армия-2024" российский предприниматель и государственный деятель дал комментарий по поводу военной техники военно-политического блока НАТО. По его словам, каких-то "ноу-хау" среди техники Организации Североатлантического договора он не заметил. Он также добавил, что Российская Федерация и западные страны на сегодняшний день равны по зрелости технологий, предназначенных для ведения боевых действий или обеспечения безопасности. Однако он отметил различия в подходах и разработке, что показалось Владимиру Артякову любопытным. По словам заместителя гендира крупнейшей промышленной компании России, создатели Запада больше акцентируют своё внимание на "цена — качество — эффективность". Однако он отметил, что военная техника у международной военно-политической организации НАТО выходит дороже.

Фото: commons. wikimedia. org / The U. S. Army (the image is in the public domain)