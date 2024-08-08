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РБК: «Ростелеком» создал отдельный кластер для коммерческих IT-решений
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«Ростелеком» выделил коммерческие решения в отдельный кластер с помощью реорганизации IT-активов: что это значит для бизнеса

РБК: «Ростелеком» создал отдельный кластер для коммерческих IT-решений

«Ростелеком» провел реорганизацию своих IT-активов, выделив коммерческие решения в отдельный кластер, сообщает РБК. Это изменение позволит компании разделить свои продукты для бизнеса и решения для государственного сектора, что может упростить управление и повысить эффективность разработки. Новый коммерческий блок возглавит Давид Мартиросов, который будет заниматься развитием более 60 IT-продуктов и экосистемы, включая облачные сервисы и программное обеспечение.

Дарий Халитов останется ответственным за внутренний блок, который будет ориентирован на создание решений только для нужд компании.

Согласно отчетам, доходы от IT-бизнеса «Ростелекома» в 2023 году составили около 164 миллиардов рублей, что соответствует 23% общей выручки. Это более значительный рост по сравнению с традиционными телекоммуникационными услугами. Эксперты считают, что такое разделение может упростить агрессивное развитие коммерческих направлений и потенциально подготовить к выходу на биржу.

Среди других крупных IT-компаний, таких как «Яндекс» и «Сбер», также наблюдается практика выделения коммерческого блока в отдельные структуры, что подтверждает актуальность данного шага для «Ростелекома».

Фото: commons.wikimedia.org/Almonroth (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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