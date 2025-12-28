Бизнес-план на 2026 год утверждён: что это значит для абонентов и рынка телекоммуникаций

"Ростелеком" завершает пятилетний цикл развития с заявкой на новый масштаб: совет директоров компании утвердил стратегию на 2026-2030 годы, а детали обещают раскрыть уже в начале 2026-го. Об этом сообщает издание "Ведомости": решение было принято 27 декабря на заседании совета директоров под председательством Дмитрия Медведева, где также утвердили стратегию цифровой трансформации общества на тот же период и бизнес-план на 2026 год.

Новая стратегия и план на 2026 год

Как сообщили в компании, заседание совета директоров прошло 27 декабря, а ключевым итогом стало утверждение стратегии развития ПАО "Ростелеком" на 2026-2030 годы. Параллельно совет директоров одобрил стратегию цифровой трансформации общества на аналогичный период. Это означает, что компания увязывает собственную бизнес-логику с более широкими задачами цифрового развития.

Кроме того, был утвержден бизнес-план "Ростелекома" на 2026 год. Такой пакет решений обычно фиксирует основные ориентиры на ближайший год и закладывает рамки для реализации долгосрочных целей. При этом сами параметры новой стратегии пока не раскрываются: в компании заявили, что подробности будут представлены инвесторам и всем заинтересованным сторонам позднее.

Медведев: цели предыдущей стратегии достигнуты досрочно

Дмитрий Медведев, возглавляющий совет директоров, отметил, что ключевые цели стратегии на 2021-2025 годы удалось выполнить раньше установленного срока. По его словам, несмотря на "непростую экономическую ситуацию", развитие компании за последние пять лет оказалось успешным и динамичным. Это заявление фактически задает тон восприятию нового стратегического цикла — как продолжения уже достигнутого роста.

"Ростелеком" в этой логике представлен не просто как коммерческий игрок, а как инфраструктурная компания, связанная с государственными приоритетами. Медведев подчеркнул, что оператор стал одним из ключевых элементов цифрового суверенитета России. Такая формулировка отражает роль компании в обеспечении технологической независимости и развитии отечественных цифровых решений.

Выручка свыше триллиона и раскрытие целей в 2026 году

Одним из самых заметных ориентиров, озвученных на заседании, стала планка по выручке. По словам Медведева, годовая выручка "Ростелекома" в ближайшие годы должна превысить 1 трлн рублей. Эта цифра задает масштаб амбиций компании на новом этапе и фактически становится одним из маркеров эффективности стратегии до 2030 года.

При этом конкретные стратегические цели пока не представлены публично. В компании сообщили, что детали новой стратегии будут обнародованы для инвесторов и всех заинтересованных сторон в I квартале 2026 года. Таким образом, рынок получит возможность оценить направления роста и приоритеты уже после начала действия новой стратегии, когда компания подтвердит параметры и подходы к их достижению.