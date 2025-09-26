Турниры, трафик и танки: Ростелеком и "Леста" собираются штурмовать геймеров вместе
Крупный телеком-оператор "Ростелеком" и игровая студия "Леста" объявили о стратегическом партнёрстве. Подписанное соглашение направлено на развитие российского рынка видеоигр, создание нового контента и укрепление взаимодействия с геймерским сообществом.
Документ был подписан вице-президентом по продуктам массового сегмента "Ростелекома" Ириной Лебедевой и генеральным директором компании "Айти Технологии" (управляющей организации "Леста Геймс Эдженси") Борисом Добродеевым.
Суть соглашения
Сотрудничество охватывает несколько направлений:
• проведение киберспортивных турниров и тематических мероприятий;
• участие в выставках и индустриальных конференциях;
• организация семинаров и встреч с геймерским сообществом;
• совместные PR-активности для продвижения как игр "Лесты", так и игровой платформы "Ростелекома".
"Соглашение с одной из крупнейших игровых студий страны позволит реализовать инновационные решения в сфере гейминга", — подчеркнула вице-президент "Ростелекома" Ирина Лебедева.
Со стороны разработчиков также выразили уверенность в потенциале сотрудничества.
"Совместные инициативы внесут вклад в развитие отечественной игровой индустрии и будут способствовать доступности, технологичности и объединению людей вокруг общих интересов и исторических ценностей", — заявил генеральный директор "Айти Технологии" Борис Добродеев.
Почему это важно
Для "Ростелекома" соглашение стало очередным шагом в развитии собственного игрового направления. Компания уже запустила игровую платформу, участвует в ключевых отраслевых событиях и расширяет партнёрства с разработчиками.
Для "Лесты", известной крупными многопользовательскими проектами, сотрудничество с национальным оператором связи открывает новые каналы продвижения и аудитории.
Сравнение подходов "Ростелекома" и "Лесты"
|Параметр
|"Ростелеком"
|"Леста"
|Основная сфера
|Телеком, цифровые платформы
|Разработка видеоигр
|Игровые инициативы
|Игровая платформа, киберспорт
|Онлайн-игры, киберспортивные проекты
|Аудитория
|Массовый сегмент пользователей интернета
|Геймерское сообщество, киберспортсмены
|Роль в соглашении
|Поддержка инфраструктуры и продвижение
|Создание контента и организация ивентов
|Цель
|Развитие цифровых сервисов
|Расширение охвата и сообщество
Советы шаг за шагом для геймеров
-
Следите за анонсами "Ростелекома" и "Лесты" — новые турниры будут публиковаться заранее.
-
Участвуйте в мероприятиях и семинарах, чтобы получить опыт и познакомиться с сообществом.
-
Используйте игровую платформу "Ростелекома" для доступа к контенту студии.
-
Отслеживайте совместные акции — они могут включать бонусы или эксклюзивный игровой контент.
-
Следите за выставками и конференциями, где будут представлены совместные инициативы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать новые форматы мероприятий → потерять доступ к турнирам → следить за анонсами на сайтах компаний.
-
Оставаться вне сообщества → упустить возможности для общения и нетворкинга → вступить в геймерские клубы и сообщества.
-
Не использовать платформу "Ростелекома" → пропустить акции → тестировать сервис и сравнивать с конкурентами.
А что если…
Если партнёрство будет успешным, "Ростелеком" сможет укрепить позиции на рынке цифровых развлечений, а "Леста" расширит аудиторию своих игр. Если же инициативы ограничатся только PR-мероприятиями, без сильного контентного наполнения, эффект будет слабее. В перспективе возможно создание совместных игр или даже запуск отдельного киберспортивного бренда.
Плюсы и минусы соглашения
|Плюсы
|Минусы
|Объединение ресурсов телеком-гиганта и крупной игровой студии
|Риски формализации без реальных проектов
|Развитие киберспорта в России
|Конкуренция с международными игроками
|Новые возможности для геймеров
|Зависимость от экономической ситуации
|Поддержка сообщества через ивенты и семинары
|Возможные трудности с масштабированием
|Совместное продвижение платформ
|Ограниченность локального рынка
FAQ
Что именно будут делать компании?
Организовывать турниры, семинары, выставки и совместные PR-акции.
Кто подписал соглашение?
От "Ростелекома" — Ирина Лебедева, от "Лесты" — Борис Добродеев.
Что получат игроки?
Доступ к турнирам, мероприятиям и новому контенту.
Зачем "Ростелекому" геймеры?
Компания развивает игровую платформу и цифровые сервисы.
Будут ли новые игры?
Прямо об этом не заявлено, но стороны намекнули на создание совместного контента.
Мифы и правда
-
Миф: соглашение ограничится рекламой.
Правда: в планах турниры, семинары и работа с сообществом.
-
Миф: "Ростелеком" просто купил студию.
Правда: речь идёт о партнёрстве, а не покупке.
-
Миф: события будут только для профессионалов.
Правда: участие смогут принимать и обычные геймеры.
Три интересных факта
-
"Леста" — одна из крупнейших игровых студий России, известная проектами в жанре MMO.
-
"Ростелеком" продвигает собственную игровую платформу, конкурируя с международными сервисами.
-
В соглашении отдельно отмечено внимание к сообществу и историческим ценностям.
Исторический контекст
-
2020-е: рост киберспорта и формирование локальных игровых платформ в России.
-
2023-2024: "Ростелеком" запускает собственную игровую экосистему.
-
2025: подписание соглашения с "Лестой" для совместного развития игрового рынка.
