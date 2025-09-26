Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© wikipedia by BobAnderson34 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:19

Турниры, трафик и танки: Ростелеком и "Леста" собираются штурмовать геймеров вместе

Ростелеком и студия "Леста" объявили о стратегическом партнёрстве в игровой индустрии

Крупный телеком-оператор "Ростелеком" и игровая студия "Леста" объявили о стратегическом партнёрстве. Подписанное соглашение направлено на развитие российского рынка видеоигр, создание нового контента и укрепление взаимодействия с геймерским сообществом.

Документ был подписан вице-президентом по продуктам массового сегмента "Ростелекома" Ириной Лебедевой и генеральным директором компании "Айти Технологии" (управляющей организации "Леста Геймс Эдженси") Борисом Добродеевым.

Суть соглашения

Сотрудничество охватывает несколько направлений:
• проведение киберспортивных турниров и тематических мероприятий;
• участие в выставках и индустриальных конференциях;
• организация семинаров и встреч с геймерским сообществом;
• совместные PR-активности для продвижения как игр "Лесты", так и игровой платформы "Ростелекома".

"Соглашение с одной из крупнейших игровых студий страны позволит реализовать инновационные решения в сфере гейминга", — подчеркнула вице-президент "Ростелекома" Ирина Лебедева.

Со стороны разработчиков также выразили уверенность в потенциале сотрудничества.

"Совместные инициативы внесут вклад в развитие отечественной игровой индустрии и будут способствовать доступности, технологичности и объединению людей вокруг общих интересов и исторических ценностей", — заявил генеральный директор "Айти Технологии" Борис Добродеев.

Почему это важно

Для "Ростелекома" соглашение стало очередным шагом в развитии собственного игрового направления. Компания уже запустила игровую платформу, участвует в ключевых отраслевых событиях и расширяет партнёрства с разработчиками.

Для "Лесты", известной крупными многопользовательскими проектами, сотрудничество с национальным оператором связи открывает новые каналы продвижения и аудитории.

Сравнение подходов "Ростелекома" и "Лесты"

Параметр "Ростелеком" "Леста"
Основная сфера Телеком, цифровые платформы Разработка видеоигр
Игровые инициативы Игровая платформа, киберспорт Онлайн-игры, киберспортивные проекты
Аудитория Массовый сегмент пользователей интернета Геймерское сообщество, киберспортсмены
Роль в соглашении Поддержка инфраструктуры и продвижение Создание контента и организация ивентов
Цель Развитие цифровых сервисов Расширение охвата и сообщество

Советы шаг за шагом для геймеров

  1. Следите за анонсами "Ростелекома" и "Лесты" — новые турниры будут публиковаться заранее.

  2. Участвуйте в мероприятиях и семинарах, чтобы получить опыт и познакомиться с сообществом.

  3. Используйте игровую платформу "Ростелекома" для доступа к контенту студии.

  4. Отслеживайте совместные акции — они могут включать бонусы или эксклюзивный игровой контент.

  5. Следите за выставками и конференциями, где будут представлены совместные инициативы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать новые форматы мероприятий → потерять доступ к турнирам → следить за анонсами на сайтах компаний.

  • Оставаться вне сообщества → упустить возможности для общения и нетворкинга → вступить в геймерские клубы и сообщества.

  • Не использовать платформу "Ростелекома" → пропустить акции → тестировать сервис и сравнивать с конкурентами.

А что если…

Если партнёрство будет успешным, "Ростелеком" сможет укрепить позиции на рынке цифровых развлечений, а "Леста" расширит аудиторию своих игр. Если же инициативы ограничатся только PR-мероприятиями, без сильного контентного наполнения, эффект будет слабее. В перспективе возможно создание совместных игр или даже запуск отдельного киберспортивного бренда.

Плюсы и минусы соглашения

Плюсы Минусы
Объединение ресурсов телеком-гиганта и крупной игровой студии Риски формализации без реальных проектов
Развитие киберспорта в России Конкуренция с международными игроками
Новые возможности для геймеров Зависимость от экономической ситуации
Поддержка сообщества через ивенты и семинары Возможные трудности с масштабированием
Совместное продвижение платформ Ограниченность локального рынка

FAQ

Что именно будут делать компании?
Организовывать турниры, семинары, выставки и совместные PR-акции.

Кто подписал соглашение?
От "Ростелекома" — Ирина Лебедева, от "Лесты" — Борис Добродеев.

Что получат игроки?
Доступ к турнирам, мероприятиям и новому контенту.

Зачем "Ростелекому" геймеры?
Компания развивает игровую платформу и цифровые сервисы.

Будут ли новые игры?
Прямо об этом не заявлено, но стороны намекнули на создание совместного контента.

Мифы и правда

  • Миф: соглашение ограничится рекламой.
    Правда: в планах турниры, семинары и работа с сообществом.

  • Миф: "Ростелеком" просто купил студию.
    Правда: речь идёт о партнёрстве, а не покупке.

  • Миф: события будут только для профессионалов.
    Правда: участие смогут принимать и обычные геймеры.

Три интересных факта

  1. "Леста" — одна из крупнейших игровых студий России, известная проектами в жанре MMO.

  2. "Ростелеком" продвигает собственную игровую платформу, конкурируя с международными сервисами.

  3. В соглашении отдельно отмечено внимание к сообществу и историческим ценностям.

Исторический контекст

  • 2020-е: рост киберспорта и формирование локальных игровых платформ в России.

  • 2023-2024: "Ростелеком" запускает собственную игровую экосистему.

  • 2025: подписание соглашения с "Лестой" для совместного развития игрового рынка.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

