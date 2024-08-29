Российские танки Т-80БВМ практически неуязвимы для дронов: защита превосходит западные аналоги

Российские танки Т-80БВМ, в отличие от западных аналогов в составе ВСУ, благодаря дополнительной защите практически не поддаются атакам дронов с кумулятивными боеприпасами, сообщает "Ростех".
Согласно информации от госкорпорации, современная дополнительная защита танков охватывает все направления. Это включает в себя "мангал" и динамическую защиту башни, двойные боковые экраны с активными элементами, защищающими надгусеничные пространства.
Лобовая часть корпуса и башни танков известны своей неуязвимостью. Также танки оснащены системой "Накидка", которая снижает их обнаруживаемость в тепловом, радиолокационном и визуальном диапазонах.
В "Ростехе" подчеркнули, что такое обилие модификаций обусловлено боевым опытом. В результате, отечественные танки практически лишены уязвимых точек для атак дронов с кумулятивными боеприпасами, в отличие от танков ВСУ, особенно западного производства.
Танки Т-80БВМ, производимые "Омсктрансмашем" в составе "Уралвагонзавода", оснащены специальными экранами и сетками, защищающими моторно-трансмиссионное отделение и корму башни от кумулятивных гранат, управляемых ракет и FPV-дронов.
Ранее на Т-80БВМ начали устанавливать модуль "мангал" для защиты верхней полусферы башни, а также неразрывную защиту направляющих колес. Динамическая защита корпуса инициирует подрыв снаряда на безопасном расстоянии от основной брони, что способствует сохранению танка.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Alexey Ereshko (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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