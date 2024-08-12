В "Ростехе" рассказали, что стало с переданными Украине британскими танками Challenger

Британцы очень сильно разочаровались в качестве танков Challenger после первых же боев, поэтому сразу же их убрали. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал замглавы государственной корпорации "Ростех" Владимир Артяков по случаю международного военно-технического форума "Армия-2024", который будет открыт в Кубинке Московской области.

"Любопытно было бы посмотреть на британские "Челленджеры", но англичане быстро убрали их из Украины. Скорее всего, разочаровались в качествах своей бронетехники после первых же боев", — озвучил свою позицию Артяков.

По его словам, американские танки Abrams и немецкие Leopard могут дать даже "десять шагов формы" британским боевым машинам.

Напомним, что первые британские танки Challenger Киев получил в мае прошлого года перед своим провальным летним контрнаступлением. Точное количество переданных единиц техники названо не было.

Фото: commons.wikimedia.org/Graeme Main