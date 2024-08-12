В "Ростехе" оценили высокую мобильность новых гаубиц "Мальва"

Первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков сообщил в интервью РИА Новости, что самоходные гаубицы "Мальва" сейчас проходят испытания в зоне проведения СВО на предмет их высокой мобильности и защищенности, что указывает на их высокий уровень оснащения.

По его словам, высокая мобильность и безопасность машины не вызывала сомнений во время проведения апробации.

«Мальва» за короткое время разворачивается, запускает ракету по позициям противника, сворачивается и уходит с позиции", заявил Артяков.

Артяков пояснил, что этот высокий показатель необходим и имеет большое значение в контрбатарейной борьбе, чтобы избежать недострела и уклонения.

На форуме собеседник сообщил, что на площадке гаубица будет представлена ​.

«Мальва» была спроектирована на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8.

Колесная гаубица способна преодолевать без дозаправки до 1 тысячи километров, а полный привод и надежный дизельный двигатель позволяют ей прекрасно передвигаться по полю боевых действий.

«Мальва», которую можно легко транспортировать в грузовом отсеке Ил-76, представляет собой гаубицу, которую можно использовать для военной перевозки, позволяя доставлять ее на большие расстояния.

Время, затрачиваемое колесной гаубицей на развертывание на позицию, выход из нее и наведение на цель значительно короче, чем при использовании буксируемых орудий.

Артиллерийская установка автоматически рассчитывает параметры стрельбы для всех типов боеприпасов, что делает ее одной из самых точной артустановкой на рынке. Оружие также оснащено функцией «одновременной огневой атаки», позволяющей поражать цель несколькими снарядами с разной скоростью и траекторией.

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