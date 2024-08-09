Цены на газ в Европе выросли на 10% за тысячу кубометров на фоне боевых действий в районе газоизмерительной станции "Суджа"

"Газпром" не исключает дальнейшего роста цен на газ в Европе, где на этой неделе они уже подскочили на 10% до $447 за тысячу кубометров на фоне боевых действий в районе газоизмерительной станции "Суджа" на границе России с Украиной.
Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов отметил, что события в районе Суджи привели к резкому росту цен на природный газ и сжиженный природный газ (СПГ). Он также подчеркнул, что биржевые цены на газ уже достигли годового пика 9 августа, и это еще только лето.
Кроме того, запланированные планово-профилактические работы на объектах норвежской газовой отрасли могут стать еще одним фактором, способствующим росту цен на газ. Аналитики полагают, что эти работы могут затянуться, как это случилось в прошлом году, что может привести к дальнейшему увеличению цен на газ.
Таким образом, по мнению экспертов, повышательный тренд цен на газ в Европе продолжится, и цены могут достичь новых рекордных уровней.
Фото: Wikimedia Commons/ https://web.archive.org/web/20161102060741/http://www.panoramio.com/photo/111947438,Smart Vombat, ( Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.)
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