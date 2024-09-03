Прогноз на 2024 год: Мантуров ожидает рост обрабатывающей промышленности России на 6,8%

Денис Мантуров прогнозирует увеличение объема обрабатывающей промышленности России в 2024 году на 6,8%. По словам первого вице-премьера, этот рост станет результатом анализа текущих тенденций и обновленных прогнозов Минэкономразвития.
Интересно, что новая оценка превышает предыдущее предсказание Мантурова, когда он возглавлял Минпромторг, в котором речь шла о 5% росте, и также превосходит июльские прогнозы нынешнего министра Антона Алиханова, который озвучивал 4%.
Мантуров отметил, что в июле 2024 года рост в обрабатывающих отраслях достиг 6,6% в годовом исчислении, увеличившись с 5,7% в июне. За первые семь месяцев 2024 года наблюдается общий рост производства в этих секторах на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Кроме того, Росстат в августе обновил данные о промышленном производстве за 2023 год, указав, что в обрабатывающей отрасли зафиксирован рост на 8,6% вместо ранее заявленных 7,5%.
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