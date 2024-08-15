Рост мирового рынка алкоголя в следующие пять лет будет происходить за счёт Индии, Китая и США

Аналитическая компания IWSR представила список пяти наиболее перспективных стран для алкогольной индустрии в ближайшие пять лет. В него вошли Бразилия, Мексика, Южноафриканская Республика, Вьетнам и Нигерия.
Ожидается, что к 2028 году объемы их рынков возрастут в целом на $14,4 миллиарда. Отмечается, что Россия не была включена в рейтинг из-за сложностей с ее оценкой, связанных с геополитическими рисками. Это также отражает текущее влияние геополитических факторов на алкогольный рынок, как, например, ситуация в Украине и на Ближнем Востоке.
По данным IWSR, в 2024 году рынок алкоголя вырастет лишь на 0,5%, а его полноценное восстановление начнется только в 2025 году.
Рост мирового рынка алкоголя в ближайшие пять лет будет определяться, прежде всего, странами Индией, Китаем и США. Согласно прогнозам, общий объем рынков этих стран увеличится на $30 млрд к 2028 году. Из этого прирост в Китае составит $14,8 млрд, тогда как США и Индия добавят по $7,5 млрд каждый.
«Мы наблюдаем, что наибольшие темпы роста демонстрируют развивающиеся страны, и эта тенденция усиливается», - отметила Эмили Нил, главный операционный директор по исследованию рынка IWSR. Она добавила, что хотя в абсолютных цифрах рынки развивающихся стран все еще уступают развитым, темпы их роста значительно опережают темпы роста уже развитых рынков.
По прогнозам, на алкогольные рынки США, Испании, Австралии, Италии и Нидерландов ожидается рост менее 1%. Во Франции и Польше ожидается нулевой прирост, тогда как в Великобритании, Японии, Германии и Канаде продажи будут сокращаться. Также скромный рост чуть более 1% ожидается в Китае.
Особое внимание стоит уделить Индии, где предполагается, что рынок алкоголя будет расти на 4% ежегодно до 2028 года. Однако эксперты подчеркивают, что рынок в Индии сильно зарегулирован и насыщен местными игроками, поэтому страну не включили в список самых перспективных для алкогольной индустрии.
В то же время, рынки Бразилии, Мексики, ЮАР, Вьетнама и Нигерии будут демонстрировать средний рост на уровне 2-3% в год. Как отмечают аналитики IWSR, эти рынки открыты для импортеров и не имеют строгих ограничений в отношении пошлин, что делает их особенно привлекательными для разнообразных сегментов алкогольной продукции.
Аналитики IWSR выделяют два ключевых фактора, которые будут определять будущее алкогольных рынков в разных странах: рост населения и увеличивающийся валовой внутренний продукт (ВВП). В развивающихся странах население растет быстрее, а рост ВВП в этих регионах ожидается на 2-3% выше среднего показателя по развитым рынкам.
Это делает развивающиеся страны особенно привлекательными для производителей алкоголя, как отмечает Эмили Нил. Согласно ранее опубликованным данным «РБК Вино», Европа продолжает оставаться регионом с самым высоким уровнем потребления алкоголя в мире.
По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), средний показатель потребления среди взрослых европейцев составляет 9,2 литра чистого спирта на душу населения в год. Тем не менее, общий уровень потребления снижается в основном из-за ситуации в ряде стран, включая Россию.
Фото: Wikimedia Commons/ Абхазское вино в Пицунде, http://www.vascoplanet.com/world , (Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)
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