Рост цен на бензин в России опережает инфляцию: увеличение на 5,95% с начала года

Цены на бензин на автозаправочных станциях продолжают расти, опережая уровень инфляции третью неделю подряд, как сообщают данные Росстата. Примечательно, что в актуальных отчетах уточняется, что в целом за год увеличение цен ожидается на уровне накопленной инфляции, заверяют в Минэнерго.

По информации ведомства, с начала года по 12 августа стоимость бензина в России подросла на 5, 95%, тогда как инфляция составила 5, 11%. Темпы прироста цен на бензин явно ускоряются: к 5 августа увеличение цены составило 5, 49% против 5, 16% на 29 июля. В период с 6 по 12 августа средняя цена на бензин выросла на 0, 3%, причем АИ-92 подорожал на 0, 1%, а АИ-95 — на 0, 2%.

Росстат также сообщает, что средние цены на бензин с 5 по 12 августа повысились на 18 копеек, достигнув 57, 67 рубля за литр. В Минэнерго уверяют, что внутренний рынок бензина в достаточной мере насыщен предложением, и временный запрет на экспорт, возобновленный с 1 августа, будет действовать до конца года для поддержания стабильности на рынке.

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