Рост ставок по депозитам оказался сюрпризом: банки действуют не по сценарию регулятора

Рост ставок по банковским вкладам в России в начале декабря связан не с ожиданиями решений Центробанка, а с усилением конкуренции между кредитными организациями. Банки борются за клиентов, предлагая более привлекательные условия, даже на фоне общей тенденции к снижению ключевой ставки. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на комментарий аналитика финансового рынка.

Почему банки поднимают ставки

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что повышение доходности вкладов обусловлено именно рыночной борьбой. По её словам, средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 крупнейших банков уже достигла 15,63% годовых, тогда как во второй половине ноября этот показатель не превышал 15,4%.

Эксперт обратила внимание, что осенью рост ставок в основном затрагивал премиальных клиентов. Однако в начале декабря ситуация изменилась: банки начали умеренно повышать ставки и по массовым продуктам, сделав более выгодные предложения доступными для широкой аудитории вкладчиков.

Ограниченные предложения и надбавки

При этом высокие ставки выше 16% годовых сохраняются лишь в отдельных банках. Так, в Московском кредитном банке и Газпромбанке такие условия действуют только на короткие сроки — как правило, не более трёх-четырёх месяцев. Это подчёркивает, что речь идёт скорее о точечных акциях, чем о долгосрочном тренде.

Некоторые представители топ-20 банков используют другой подход. Даже предлагая более низкие базовые ставки, они компенсируют это дополнительными бонусами для клиентов или участников экосистем, предоставляя надбавки в размере 1-3 процентных пункта.

Связь с решением ЦБ

Комментируя ожидания от заседания Банка России 19 декабря, аналитик подчеркнула, что текущая динамика вкладов не даёт однозначных сигналов о будущих шагах регулятора.

"Можно ли сделать вывод, что из динамики ставок по вкладам и накопительным счетам можно предположить, что 19 декабря ЦБ РФ в лучшем случае ожидает очень небольшого снижения ключевой ставки, а в худшем — паузы в ее снижении? По нашему мнению, текущая динамика ставок не содержит ясных прогнозов по решению Центробанка 19 декабря. Скорее всего, рост ставок связан с конкуренцией между банками и борьбой за клиентов", — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Прогноз на конец года и 2026 год

По прогнозу эксперта, 19 декабря Банк России, вероятнее всего, продолжит снижение ключевой ставки и уменьшит её ещё на 0,5 процентного пункта — до 16% годовых. В более долгосрочной перспективе ситуация изменится.

Мильчакова ожидает, что в 2026 году, по мере дальнейшего снижения ключевой ставки, банки начнут заметно уменьшать доходность вкладов. К концу года процентные ставки по депозитам могут опуститься до однозначных значений.