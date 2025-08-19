Каждая поломка — как новый кредит: сколько стоит содержать европейский автомобиль
За последний год стоимость ремонта европейских автомобилей в России выросла в среднем на 26%, пишут "Известия".
Почему ремонт стал дороже
Во Всероссийском союзе страховщиков объясняют рост цен сразу двумя факторами:
- заметное подорожание самих работ по восстановлению машин;
- увеличение стоимости комплектующих.
Отмечается, что цены на запчасти поднялись на 20-30%.
Что происходит с рынком новых авто
Параллельно снижается интерес россиян к покупке новых легковых машин. Глава "Автостата" Сергей Целиков провёл опрос, результаты которого показали:
- 63% участников назвали главной причиной высокие банковские ставки;
- 43% указали на падение покупательской способности из-за общей экономической ситуации;
- 25% связывают снижение спроса с ожиданием возвращения мировых автопроизводителей в Россию.
