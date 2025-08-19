Каждая поломка — как новый кредит: сколько стоит содержать европейский автомобиль

сегодня в 7:26

До 40% стоимости электромобиля уходит зря — водители продолжают совершать роковую ошибку

Учёные из Стэнфорда доказали: нелинейное вождение с ускорениями помогает электромобилям дольше сохранять ресурс батареи, вопреки распространённым мифам.

сегодня в 6:55

Машина мечты или бывшее такси: как не попасться на главную ловушку рынка

Как распознать бывший автомобиль из таксопарка: признаки внешнего износа, технические «сигналы» и модели, которые чаще всего попадают в руки таксистов.

сегодня в 6:26

Хром, блеск и рёв моторов заворожили толпу — но именно это заставило зрителей задуматься

В Агонданже собрались сотни классических авто. Их рев завораживает, но возникает вопрос: какое будущее ждёт легенды прошлого в мире без выбросов?

сегодня в 5:53

Никто не верит, а они ездят: какие машины за 500 тысяч не развалятся в первый год

Можно ли за 500 тысяч купить надежный автомобиль с минимальными затратами на ремонт? Перекуп назвал пять моделей, которые оправдают каждый рубль.

сегодня в 5:27

Владельцы Tesla и BYD не держат машины долго — что толкает их менять авто как смартфоны

Электромобили стремительно меняют рынок: их обновляют как смартфоны, в то время как бензиновые машины превращаются в «долгожителей» на дорогах.

сегодня в 4:49

Игнорировать нельзя: когда амортизаторы превращаются в угрозу для жизни

Амортизаторы — не просто "расходник". Механик объяснил, как вовремя заметить их износ, зачем нужна диагностика и почему экономия может быть опасной.

сегодня в 4:06

Популярный тюнинг в духе «Форсажа» даёт машине вторую жизнь — и одновременно лишает её главного

Перепрограммирование двигателя и переход на E85 обещают водителям экономию и мощность, но за красивой картинкой скрываются серьёзные риски.

сегодня в 3:48

Табло обещает АИ-95, а мотор слышит АИ-92: где теряется разница

Почему приборы показывают заниженное октановое число, как присадки теряют свойства и чем опасно «усталое» топливо на российских АЗС?

