Volkswagen
Volkswagen
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:16

Каждая поломка — как новый кредит: сколько стоит содержать европейский автомобиль

ВСС: цены на ремонт и запчасти для европейских машин в России увеличились на 20–30%

За последний год стоимость ремонта европейских автомобилей в России выросла в среднем на 26%, пишут "Известия".

Почему ремонт стал дороже
Во Всероссийском союзе страховщиков объясняют рост цен сразу двумя факторами:

  • заметное подорожание самих работ по восстановлению машин;
  • увеличение стоимости комплектующих.

Отмечается, что цены на запчасти поднялись на 20-30%.

Что происходит с рынком новых авто
Параллельно снижается интерес россиян к покупке новых легковых машин. Глава "Автостата" Сергей Целиков провёл опрос, результаты которого показали:

  • 63% участников назвали главной причиной высокие банковские ставки;
  • 43% указали на падение покупательской способности из-за общей экономической ситуации;
  • 25% связывают снижение спроса с ожиданием возвращения мировых автопроизводителей в Россию.

