Рост цен на недвижимость в Анапе и Евпатории: что будет с курортной недвижимостью в 2026 году

Стоимость курортной недвижимости на Черноморском побережье России в 2026 году, по прогнозам аналитиков консалтинговой компании Macon, вырастет на 10-15%. Это связано с несколькими факторами, такими как ожидаемое снижение ключевой ставки Центробанком РФ, ограниченное предложение новых проектов и стабильный потребительский интерес. Об этом сообщает ТАСС.

Причины роста цен на курортную недвижимость

Аналитики отмечают, что рост цен будет поддержан устойчивым спросом на курортную недвижимость, особенно в свете снижения ключевой ставки, что может перевести инвесторов от размещения средств на депозитах к покупке недвижимости. В 2025 году средняя стоимость квадратного метра на Черноморском побережье уже увеличилась на 10-12%, при этом в ряде локаций наблюдается более высокий рост. Например, в городах Крыма, таких как Евпатория и Саки, прирост составил около 40%.

"Рост цен поддержат устойчивый потребительский интерес, ограниченное предложение новых проектов и ожидаемое снижение ключевой ставки, которое переориентирует инвесторов с накоплений на покупку объектов", — пояснили аналитики Macon.

Популярные курорты и новые локации

Интерес покупателей переключается на новые курортные зоны, такие как Анапа и Евпатория, где стоимость недвижимости ниже, а потенциал роста цен и доходности выше. В то же время, традиционные курорты, такие как Сочи, также сохраняют высокий интерес, но на них спрос немного снизился из-за высоких цен.

Кроме того, на стоимость недвижимости влияет выход на рынок более дорогих проектов 4-5 звезд и улучшение инфраструктуры в популярных курортных локациях.

Долгосрочные перспективы и дополнительные факторы роста

Macon также прогнозирует выраженную восходящую динамику рынка курортной недвижимости в более долгосрочной перспективе. За последние три года цены на объекты на Черноморском побережье выросли более чем в три раза, что значительно опережает рост цен на городское жильё.

Одним из факторов продолжительного роста станет развитие транспортной доступности на юге России. Это поможет стимулировать туристический поток и поддержать спрос на недвижимость в этих регионах.

"Эти условия формируют предпосылки для дальнейшего повышения цен — в среднем на 10-12% в течение следующего года", — утверждают эксперты.

Инвестиционная привлекательность и удешевление ипотеки

По словам генерального директора Macon Ильи Володько, основными драйверами роста цен на курортную недвижимость в 2026 году станут снижение ключевой ставки и удешевление ипотечных программ. Недвижимость снова становится привлекательным инструментом для вложений, особенно для тех, кто рассматривает её как источник арендного дохода.

"При сохранении текущих тенденций рынок курортной недвижимости юга России останется одним из самых динамичных в 2026 году", — заключили эксперты.

Ольга Нарт, заместитель генерального директора курорта "Лучи", добавила, что инвесторы сохраняют высокий интерес к городам Черноморского побережья, с приростом капитализации на ряде проектов до 30% с момента старта продаж.