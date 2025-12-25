Рост цен на мобильную связь — ответ на экономические вызовы: как операторы справляются с повышением затрат

С начала 2026 года операторы мобильной связи в России планируют повысить цены на свои услуги, сообщает ИА DEITA.RU. Это решение было принято на фоне нескольких экономических факторов, влияющих на операторами связи, о которых они уже уведомили своих абонентов.

Причины повышения цен

Одним из главных факторов, который повлиял на рост цен, является продолжающаяся инфляция в стране, увеличивающая издержки операторов. Кроме того, вступившая в силу повышенная ставка НДС приводит к дополнительным затратам для компаний, которые вынуждены учитывать эти изменения при пересмотре тарифов.

Другим важным фактором является необходимость обновления и модернизации инфраструктуры. В условиях санкций и ограничений, когда закупка зарубежного оборудования стала более дорогой, операторы вынуждены искать альтернативные решения, что также увеличивает расходы.

"Ожидаемый средний рост цен на услуги связи в следующем году составит примерно 8-10%", — отмечает опрос среди руководителей телеком-компаний.

Рост абонентской платы и увеличение голосового трафика

Рост цен также связан с увеличением среднего размера абонентской платы, поскольку многие пользователи переходят на более дорогие тарифы с расширенными пакетами минут. В результате, рост голосового трафика составил около 30% за год, чему способствовало ограничение работы популярных мессенджеров. Вследствие этого пользователи стали больше пользоваться услугами голосовой связи, что также повлияло на выбор более дорогих тарифов.

Популярность виртуальных операторов

Интересно, что в последние месяцы значительная часть абонентов начала менять оператора, сохраняя свой номер. Это связано с ростом популярности виртуальных операторов, которые предлагают более доступные тарифы, например, стоимостью 150 рублей в месяц, что существенно ниже цен крупных операторов.

Повышение цен как ответ на рост затрат

По словам эксперта Дениса Кускова из аналитического агентства TelecomDaily, повышение цен — это логичный ответ на рост затрат, который наблюдается во всех сферах экономики. До недавнего времени операторы могли удерживать низкие тарифы за счет расширения абонентской базы и новых услуг, однако с замедлением роста базы и ростом издержек они вынуждены повышать стоимость.

Дополнительно, колебания курса рубля влияют на стоимость импортного оборудования и комплектующих, что также способствует росту цен на услуги связи.