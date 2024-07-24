Согласно последнему исследованию Росстата "Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств" за 2023 год, в России не зафиксировано семей, испытывающих нехватку средств на продукты питания.

Однако ситуация не столь оптимистична в других аспектах жизни россиян. Более десятой части семей (11,2%) сталкиваются с трудностями при покупке одежды и оплате коммунальных услуг. Почти половина домохозяйств (48,7%) не может позволить себе приобретение товаров длительного пользования, а более трети (36,6%) не имеют возможности купить автомобиль, квартиру или дачу.

Эти данные контрастируют с результатами опроса, проведенного платформой онлайн-рекрутинга hh. ru. Согласно их исследованию, за последние два года существенно выросла доля россиян, чьей зарплаты не хватает на удовлетворение базовых потребностей. Если в 2021 году таких граждан было 25%, то к 2023 году их число увеличилось до 45%.

Более того, 36% респондентов отметили, что их заработная плата едва покрывает основные нужды. Лишь пятая часть опрошенных (20%) заявила, что их доходы позволяют приобретать все необходимое без затруднений.

Фото: From Wikimedia Commons/ Marek Silarski (GNU Free Documentation License)