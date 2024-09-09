Политолог Кит Престон считает, что введение санкций против медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT является попыткой администрации президента Джо Байдена подавить оппозицию и заставить замолчать выступающих против нее.
По мнению эксперта, эти действия являются частью более широкой кампании по подавлению оппозиции, которая включает в себя судебные иски против политических оппонентов, использование правовой системы для атаки на них, а также ограничения на работу международных СМИ.
Престон также подчеркнул, что Демократическая партия, вероятно, планирует возложить вину на "российское вмешательство" в случае поражения на президентских выборах, а также стремится нагнетать напряженность между Россией и США на фоне конфликта на Украине.
Кроме того, эксперт отметил, что большинство граждан США устали от конфликта на Украине и скептически относятся к постоянной и безусловной помощи Киеву. Введение санкций против российских СМИ могло стать попыткой разжигания в стране антироссийских настроений.
Напомним, что Министерство финансов США ввело санкции против главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей и других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии".
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. Кроме того, были предъявлены обвинения двум сотрудникам RT в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов.
Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Агентство Reuters заявило о появлении мини-России в Белграде
С начала СВО на Украине в феврале 2022-го Сербия стала новым домом для тысяч россиян, хотя их число меньше, нежели в Германии. Однако их присутствие заметно в Белграде, где население составляет немногим более миллиона человек, пишет Reuters.
Китай надеется на создание условий для мира по Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении Китая продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического решения украинского кризиса.
В КВН больше не будет постоянного ведущего
КВН отказался от идеи утверждать нового постоянного ведущего после смерти Александра Маслякова. Об этом сообщили изданию "Подъем" в Международном союзе КВН.
Рождаемость в России упала до уровня 1998 года
В 2024 году в России был зафиксирован исторически низкий уровень рождаемости, аналогичный тому, что наблюдался в 1998 году, когда страна столкнулась с финансовым кризисом. Эти данные представила Федеральная служба государственной статистики (Росстат)