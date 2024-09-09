Политолог Кит Престон считает, что введение санкций против медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT является попыткой администрации президента Джо Байдена подавить оппозицию и заставить замолчать выступающих против нее.

По мнению эксперта, эти действия являются частью более широкой кампании по подавлению оппозиции, которая включает в себя судебные иски против политических оппонентов, использование правовой системы для атаки на них, а также ограничения на работу международных СМИ.

Престон также подчеркнул, что Демократическая партия, вероятно, планирует возложить вину на "российское вмешательство" в случае поражения на президентских выборах, а также стремится нагнетать напряженность между Россией и США на фоне конфликта на Украине.

Кроме того, эксперт отметил, что большинство граждан США устали от конфликта на Украине и скептически относятся к постоянной и безусловной помощи Киеву. Введение санкций против российских СМИ могло стать попыткой разжигания в стране антироссийских настроений.

Напомним, что Министерство финансов США ввело санкции против главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей и других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии".

Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. Кроме того, были предъявлены обвинения двум сотрудникам RT в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов.

Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)