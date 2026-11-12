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Автовоз с легковыми автомобилями
Автовоз с легковыми автомобилями
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Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 16:07

Почти пять миллионов машин пересекли границу: откуда в Россию везут новые авто и подержанные

За последние пять лет структура российского автоимпорта прошла путь от разнообразия брендов к жесткому разделению на два потока: новые машины из Китая и подержанные из Японии. Согласно данным аналитика Сергея Целикова, с начала 2022 года по октябрь 2026-го в Россию ввезли 4,79 млн автомобилей. Если смотреть на эти цифры через призму реального продукта, становится видно, как изменился сам механизм обновления автопарка.

Новые автомобили составили 59% всего импорта (2,83 млн единиц). Здесь доминирование одной страны стало почти абсолютным: Китай обеспечил 77,5% поставок. Оставшиеся доли распределились между Киргизией (8,7%), Казахстаном (4,1%), Беларусью (3%) и Южной Кореей (1,7%). Такая концентрация говорит о том, что корпоративные решения китайских автопроизводителей по выходу на российский рынок фактически заменили собой традиционные цепочки поставок глобальных брендов.

Параллельно работает рынок автомобилей с пробегом, который составил 41% общего объема импорта (1,96 млн машин). Здесь картина иная: лидером остается Япония с долей 54,4%. За ней следуют Южная Корея (12,2%) и Китай (10,3%), а также Беларусь (8,1%) и Армения (3,8%).

Суммарно из Китая в Россию поступило почти 2,4 млн автомобилей, что составляет половину всего импорта за отчетный период. Япония, в свою очередь, обеспечила 1,1 млн машин или 22,8% общего объема. Из общего массива в 4,79 млн единиц 4,46 млн пришлись на легковые автомобили, а 330 тысяч составили легкий коммерческий транспорт и грузовики.

Текущая динамика указывает на постепенное охлаждение некоторых каналов. В частности, в октябре был зафиксирован спад альтернативного импорта новых легковых автомобилей, причем наиболее заметное сокращение поставок коснулось Южной Кореи.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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