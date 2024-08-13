МО: Российские военные отразили атаку подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении села Мартыновка в Курской области

Российские военные предотвратили прорыв мобильных групп ВСУ вглубь России и взяли в плен нескольких украинских военнослужащих, сообщает Минобороны. Потери украинской стороны на Курском направлении оценены в 2030 человек.

Российские силы отразили атаку 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Мартыновка в Курской области. Были пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук и Алексеевский. Авиация и артиллерия нанесли удары по украинским войскам и технике в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки, расположенных в Суджанском и Кореневском районах области.

По сообщению Минобороны, в ходе зачистки села Озерки было уничтожено до 15 украинских военнослужащих и четыре бронетранспортера «Страйкер», а также взято в плен шесть бойцов ВСУ. Авиация и ракетные войска поразили резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области Украины. За сутки потери Киева оцениваются в 420 военнослужащих.

Село Озерки находится в Беловском районе Курской области. 12 августа временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов сообщил о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию области, однако российским военным удалось стабилизировать ситуацию. Минобороны также отчиталось о пресечении попытки прорыва украинских войск. Позднее врио зампредседателя правительства региона Евгений Лобов подтвердил, что район находится под контролем российских вооруженных сил.

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