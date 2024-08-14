Российские школьники завоевали золотые медали на олимпиаде по искусственному интеллекту

Российские школьники - лидеры первой Международной олимпиады по искусственному интеллекту.
Российские школьники завоевали золото и серебро на первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), прошедшей в Болгарии с 9 по 14 августа.
Ученики московской школы «Летово» Никита Курлаев, Андрей Грицаев, Андрей Громыко и Анастасия Гайнуллина стали золотыми медалистами в научном этапе конкурса, а также завоевали серебро в практическом. В итоге российская сборная заняла первое место по сумме баллов.
В олимпиаде приняли участие школьники из 39 стран, включая Китай, Японию, Канаду, Швецию, Нидерланды и США.
Первый этап IOAI включал решение трех задач, имитирующих реальные научные исследования в области ИИ. Участникам требовалось использовать навыки программирования, знание библиотек Python и понимать основы машинного обучения.
Во втором туре команды занимались разработкой и проведением экспериментов с популярными программами ИИ, такими как ChatGPT и Dalle-2. Российских школьников поздравил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Wikimedia Commons/BBC, Лучшие изображения искусственного интеллекта, https://betterimagesofai.org/images ?художник = Алан Варбертон &title=Растение , Алан Уорбертон , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
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