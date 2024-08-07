В Уфе мужчина признался, что убил возлюбленную 10 лет назад

Уфимец, который обманывал следователей, признался в убийстве своей партнерши. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».
Девушку с разбитой головой нашли в квартире, расположенной в одной из многоэтажек города, в 2014 году. На первом допросе ее партнер заявил, что был на работе, а по приезде домой наткнулся на мертвую сожительницу. Несмотря на то, что алиби не было подтверждено, дело не было раскрыто.
Следователи решили в последний раз вернуться к делу уфимца и провести детальное расследование в 2023 году. Был составлен вывод, что он в тот день не работал, следовательно, он был дома. Подозреваемый впоследствии признался во всем после того, как судмедэксперты нашли еще несколько улик, которые побудили их продолжить расследование.
Ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
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