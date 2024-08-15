Лукашенко: Россия введет войска для обороны Белоруссии при угрозе

Россия введет свои войска в Белоруссию для оказания военной поддержки в случае нападения на территорию республики, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
«Согласно нашему договору, Россия вводит свои подразделения (определены конкретные армии) в Белоруссию. Мы принимаем первый удар, а затем нас подстраховывает Россия», - цитирует агентство слова главы государства.
10 августа Лукашенко сообщил, что белорусская ПВО уничтожила ударные беспилотники, летевшие с территории Украины. «Они нарушили все правила поведения и воздушное пространство Республики Беларусь. Любые провокации не останутся без ответа», - заявил президент.
В тот же день министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о приказе Лукашенко усилить группировки войск на границе с Украиной. В Украине это решение сочли попыткой помочь Москве и отвлечь ВСУ.
Фото: Wikimedia Commons/Встреча с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко ,Канцелярия Президента России , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )
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