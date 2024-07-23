Генеральный инспектор Вооружённых сил ФРГ Карстен Бройер заявил, что Россия превосходит страны НАТО по наращиванию военной мощи, особенно в производстве танков.

В интервью газете Tagesspiegel Бройер сообщил, что российская армия ежегодно производит от тысячи до полутора тысяч дополнительных танков. При этом в пяти крупнейших европейских странах — членах НАТО имеется только половина этого количества. Бундесвер, по словам генерального инспектора, располагает примерно 300 танками.

Бройер также отметил, что через 5-8 лет Вооружённые силы РФ будут оснащены техникой и личным составом так, чтобы стать способными к нападению на территорию НАТО. Однако он подчеркнул, что это только потенциальная возможность, и намеренно использовал сослагательное наклонение, чтобы подчеркнуть гипотетический характер такой ситуации.

По мнению генерального инспектора, наращивание военной мощи России представляет собой растущую опасность, которая требует внимания и анализа.

Фото: flickr.com/Госдеп США(public domain)