Генеральный инспектор Вооружённых сил ФРГ Карстен Бройер заявил, что Россия превосходит страны НАТО по наращиванию военной мощи, особенно в производстве танков.
В интервью газете Tagesspiegel Бройер сообщил, что российская армия ежегодно производит от тысячи до полутора тысяч дополнительных танков. При этом в пяти крупнейших европейских странах — членах НАТО имеется только половина этого количества. Бундесвер, по словам генерального инспектора, располагает примерно 300 танками.
Бройер также отметил, что через 5-8 лет Вооружённые силы РФ будут оснащены техникой и личным составом так, чтобы стать способными к нападению на территорию НАТО. Однако он подчеркнул, что это только потенциальная возможность, и намеренно использовал сослагательное наклонение, чтобы подчеркнуть гипотетический характер такой ситуации.
По мнению генерального инспектора, наращивание военной мощи России представляет собой растущую опасность, которая требует внимания и анализа.
Фото: flickr.com/Госдеп США(public domain)
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