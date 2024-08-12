В сельскохозсезоне 2023-2024 Россия стала одним из трёх крупнейших поставщиков пшеницы в Индонезию

В прошлом сельхозсезоне Россия вошла в топ-3 поставщиков пшеницы в Индонезию

В сельскохозяйственном сезоне 2023-2024 годов Россия стала одним из трёх крупнейших поставщиков пшеницы в Индонезию, заняв третье место после Австралии и Канады. Согласно данным Минсельхоза США, Индонезия импортировала рекордные 12,6 миллионов тонн пшеницы, что на треть больше, чем в предыдущем году.

Рост импорта обусловлен увеличением спроса со стороны производителей кормов для животных, ростом потребления продуктов из пшеничной муки и желанием потребителей покупать более дешевые зерновые продукты в качестве альтернативы рису.

Высокие цены на рис внутри страны подтолкнули население, особенно с низким уровнем дохода, к увеличению потребления лапши быстрого приготовления. Кроме того, растущий средний класс Индонезии, в котором преобладает поколение Z, открыт к новым продуктам и вкусам.

Эксперты прогнозируют, что в текущем сельскохозяйственном сезоне (2024-2025) импорт пшеницы в Индонезию может снизиться до 12 миллионов тонн в связи с ожидаемым восстановлением внутреннего производства кукурузы и снижением цен на нее.

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