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  • Опубликована сегодня в 14:46

Российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8

В районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8, а также уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Всё это совершено силами российских средств противовоздушной обороны, сообщили в Минобороны.

Ранее ведомство также заявляло, что российские ВКС сбили украинский вертолёт Ми-8 в Донецкой Народной Республике.

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