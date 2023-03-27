Российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8

В районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8, а также уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Всё это совершено силами российских средств противовоздушной обороны, сообщили в Минобороны.
Ранее ведомство также заявляло, что российские ВКС сбили украинский вертолёт Ми-8 в Донецкой Народной Республике.
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