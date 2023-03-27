Министерство просвещения РФ во главе с Сергеем Кравцовым сообщило о внедрении во все школы России школьного театра к концу 2024 года. Об этом стало известно из его сообщения на марафоне, посвященном старту четвертого сезона конкурса "Большая перемена" в Сириусе.

"Школьный театр позволяет самореализоваться молодому человеку, может, как помощь режиссеру, как непосредственно актер.И когда ребята вовлекаются и видят разные профессии, это тоже профориентация, которая помогает самореализоваться и найти себя"

Кравцов также отметил, что в 2022 году в России насчитывалось около 7-ми тыс. школьных театров, а к настоящему момент их число достигло 18-ти тыс.: их появление происходит не по административной установке, а по воле образовательного учреждения.