В российских школах внедрят новую систему профориентации учащихся

Министерство просвещения РФ во главе с Сергеем Кравцовым подготовили программу развития профессиональной ориентации в российских школах, которую они планируют с 1 сентября следующего учебного года "рекомендовать для использования во всех школах страны"

"Мы предлагаем заложить профессиональный ориентационный минимум. Речь о наборе инструментов, который включает три уровня. Базовый - не менее 40 часов, следующий - порядка 60 часов, и третий - порядка 80 часов"

Кравцов также отметил, что профориентацию будут развивать по семи направлениям: предподготовка, урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профобразование и взаимодействие с родителями. В проекте предложенной системы - охватить школьников, начиная с шестых классов.