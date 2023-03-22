В российских школах внедрят новую систему профориентации учащихся

Министерство просвещения РФ во главе с Сергеем Кравцовым подготовили программу развития профессиональной ориентации в российских школах, которую они планируют с 1 сентября следующего учебного года "рекомендовать для использования во всех школах страны"
"Мы предлагаем заложить профессиональный ориентационный минимум. Речь о наборе инструментов, который включает три уровня. Базовый - не менее 40 часов, следующий - порядка 60 часов, и третий - порядка 80 часов"
Кравцов также отметил, что профориентацию будут развивать по семи направлениям: предподготовка, урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профобразование и взаимодействие с родителями. В проекте предложенной системы - охватить школьников, начиная с шестых классов.
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