Малайзия изучает возможности сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий

Малайзия видит в России потенциал для сотрудничества.
Малайзия проявляет повышенный интерес к России, отмечая значительный рост торговых связей, увеличение инвестиций и расширение взаимодействия в ключевых секторах экономики. По словам премьер-министра Анвара Ибрагима, это обусловлено динамичным развитием российской экономики, в особенности в области технологий.
В ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), Ибрагим подчеркнул, что Малайзия рассматривает возможности для дальнейшего сотрудничества с Россией в разных сферах, включая энергетику, промышленность и цифровые технологии. Он отметил высокий уровень развития российских технологий, что привлекает внимание малайзийской стороны.
Форум ВЭФ, проходящий в Владивостоке с 3 по 6 сентября, создает площадку для обсуждения новых перспектив и возможностей для сотрудничества между странами.
Потенциальные области для сотрудничества между Малайзией и Россией могут включать совместные проекты в сфере инноваций, технологий и образования. Укрепление торговых связей и сотрудничества в энергетическом секторе может стать важным направлением для обеих стран. Взаимный обмен опытом в сфере развития цифровых технологий может привести к созданию новых совместных проектов.
Фото: Wikimedia Commons/ https://www.flickr.com/photos/chathamhouse/14452317635/ , Чатем-Хаус, Лондон , (Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)
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