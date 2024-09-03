GMC Hummer EV Edition 1 в России: электровнедорожник с 1014 л.с. и пробегом 529 км

В России появился новый внедорожник GMC Hummer EV в комплектации Edition 1, который оснащен мощной силовой установкой, развивающей 1014 л. с. Этот полноприводный автомобиль может преодолеть 529 км на одной зарядке и ускоряться до 100 км/ч всего за 3 секунды. Стоимость модели составляет 28,918 миллионов рублей.

Комплектация Edition 1 предлагает широкий набор функций: в автомобиле установлена акустическая система Bose с 14 динамиками, а также два экрана диагональю 12,3 дюйма в цифровой приборной панели и мультимедийной системе. Среди преимуществ — различные системы безопасности, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и память для водительского сиденья, рулевой колонки и зеркал. Также заднее стекло открывается с помощью электропривода, а сиденья второго ряда регулируются электроникой.

GMC Hummer EV создан на платформе GM BT1, его размеры составляют 5507×2202×2009 мм, а колесная база равна 3444 мм. Масса автомобиля превышает 4 тонны.

Фото: gm.com