IT-платформа Miro завершает деятельность в России с 12 сентября из-за санкций ЕС и США

IT-платформа Miro, разработанная в Перми, планирует прекратить свою деятельность в России с сентября из-за введенных санкций Европейским Союзом и США. Этот сервис, популярный среди геймдизайнеров, уведомил пользователей о закрытии с 12 сентября, что подтверждено в письме компании, с которым ознакомился РБК.
Miro объяснила свое решение новыми санкциями, запрещающими предоставление услуг для пользователей из России и Беларуси. В частности, запрет касается проектных услуг, IT-консультаций и облачных технологий.
Созданный в 2011 году Андреем Хусидом и Олегом Шардиным как RealTimeBoard, Miro позволяет командам взаимодействовать и визуализировать идеи удаленно. Компания быстро расширялась с 2020 года, привлекая значительные инвестиции.
С марта 2022 года Miro прекратила новые продажи в России, предлагая сотрудникам помощь в релокации. Российские команды, по словам экспертов, смогут легко адаптироваться, так как на рынке имеются альтернативные решения.
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