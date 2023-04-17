За день до космического вылета российские астронавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев заслуженно отдохнут. Как сообщает ТАСС, на эти сутки не запланировано никаких экспериментов: члены экипажа Международной космической станции (МКС) тщательно подготовятся к ответственному вылету.
На данный момент, на борту станции идут финальные приготовления перед внекорабельной деятельностью, которая запланирована на среду, 19 апреля.
На прошлой неделе на МКС прошли проверки скафандров "Орлан-МКС" для выходов в открытый космос, также космонавт Андрей Федяев провел тренировки по переносу радиатора манипулятором робота ERA.
Внекорабельная деятельность российских космонавтов запланирована на 19 апреля. Предполагается, что они выйдут в открытый космос весной и летом несколько раз для завершения интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука".
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