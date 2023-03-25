Около 29 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем российской армии, соообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
Он также добавил, что администрация регулярно передаёт туда гуманитарную помощь, однако из-за частых обстрелов со стороны ВСУ не удается посетить оберегаемые местности лично.
Ранее от подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко стало известно, что киевские силовики активно ведут инженерные работы и минируют дороги в Харьковской области.
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