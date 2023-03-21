Путин и Си Цзиньпин подписывают заявления о развитии сотрудничества России и Китая

После российско-китайских переговоров между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином оба политика подписали два официальных заявления:
- об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая, вступающих в новую эпоху;
- о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Церемония проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. После этого лидеры сделают итоговые заявления. Завершится программа государственным обедом в Грановитой палате.
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