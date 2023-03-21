Состоялась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле 21 марта. Оба политика обсудили развитие российско-китайских взаимоотношений.
Ниже представлены главные заявления по итогам встречи:
- Путин заявил, что переговоры с Си Цзиньпином прошли конструктивно;
- Путин заявил о возможностях для существенного наращивания экспорта из РФ мяса и зерна в Китай;
- РФ ждет делегацию китайских спортсменов в Казани на "Играх будущего" весной 2024 года;
- По большинству международных вопросов позиции РФ и Китая близки или совпадают;
- РФ и КНР постепенно возвращаются к культурным и туристическим обменам после снятия ковидных ограничений;
- Россия и Китай решительно выступают против нанесения любыми государствами или блоками ущерба интересам других стран;
- Многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы Запад и Киев;
- Планы поставок Киеву снарядов с обедненным ураном говорят, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца "уже не на словах, а на деле";
- Путин уверен, что достигнутые в ходе визита Си Цзиньпина договоренности послужат укреплению российско-китайской дружбы;
- РФ будет вынуждена реагировать на поставки Киеву обедненного урана, так как Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом.
Напомним, что Си Цзиньпин находится с официальным визитом в России с 20 по 22 марта.
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