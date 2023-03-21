Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.03.2023 : 76,8373
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.03.2023 : 82,5428
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 19:16

Завершилась встреча Путина и Си Цзиньпина

Состоялась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле 21 марта. Оба политика обсудили развитие российско-китайских взаимоотношений.

Ниже представлены главные заявления по итогам встречи:

  • Путин заявил, что переговоры с Си Цзиньпином прошли конструктивно;
  • Путин заявил о возможностях для существенного наращивания экспорта из РФ мяса и зерна в Китай;
  • РФ ждет делегацию китайских спортсменов в Казани на "Играх будущего" весной 2024 года;
  • По большинству международных вопросов позиции РФ и Китая близки или совпадают;
  • РФ и КНР постепенно возвращаются к культурным и туристическим обменам после снятия ковидных ограничений;
  • Россия и Китай решительно выступают против нанесения любыми государствами или блоками ущерба интересам других стран;
  • Многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы Запад и Киев;
  • Планы поставок Киеву снарядов с обедненным ураном говорят, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца "уже не на словах, а на деле";
  • Путин уверен, что достигнутые в ходе визита Си Цзиньпина договоренности послужат укреплению российско-китайской дружбы;
  • РФ будет вынуждена реагировать на поставки Киеву обедненного урана, так как Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом.

Напомним, что Си Цзиньпин находится с официальным визитом в России с 20 по 22 марта.

Мир

Си Цзиньпин рассказал о многократном увеличении товарооборота между Китаем и Россией за последние десять лет

Товарооборот между Россией и Китаем за последние 10 лет вырос на 116% и составил 120 млрд долларов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читать полностью

Путин: Россия будет реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом

Запад решил воевать до последнего украинца

Читать полностью

Общество

Samsung за 2022 год потерял 2,9 млрд рублей в России

Годом ранее была зафиксирована чистая прибыль в 6,5 млрд рублей

Читать полностью

"Мошенничество": Пригожин прокомментировал информацию о просьбе оказать поддержку ЧВК "Вагнер" от его имени

Евгений Пригожин назвал "мошенничеством" все просьбы о финансовой помощи от лица якобы ЧВК "Вагнер".

Читать полностью

Новости