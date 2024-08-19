Россия и Китай обсуждают строительство дальневосточного газопровода и экспорт газа через Монголию

Россия и Китай воплощают в жизнь амбициозный проект — строительство газопровода, который будет пролегать сквозь просторы Дальнего Востока. В данный момент ведутся активные переговоры о путях организации экспорта газа через Монголию, сообщает пресс-служба российского правительства.
Запланировано регулярное заседание лидеров правительств России и Китая, Михаила Мишустина и Ли Цяна, которое пройдет 21 августа в Москве. Российские власти отмечают, что стратегическое партнерство в энергетической сфере расширяется, способствуя росту поставок углеводородов в Китай.
"Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком нефти на китайском рынке и занимает значимые позиции в экспорте угля и сжиженного природного газа. Объемы поставок природного газа по газопроводу "Сила Сибири" неуклонно растут, также ведется работа над проектом по созданию газопровода "дальневосточного" маршрута. Дополнительно обсуждаются условия для экспорта газа через территорию Монголии", — сообщает пресс-служба.
Фото: freepik
Три года тюрьмы грозят украинцу, нацарапавшему своё имя на стенах Колизея
Турист из Украины нацарапал на стенах римского Колизея своё имя — "Дима". За это ему грозит до трёх лет тюрьмы и штраф в размере 10 тысяч евро. Мэр Рима Роберто Гуалтьери заявил, что в историческом центре города нет места для вандализма.
Минздрав Филиппин: зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян
На Филиппинах был зафиксирован первый случай инфицирования оспой обезьян. Об этом информировал Минздрав островного государства в Юго-Восточной Азии.
Адвокат Михаила Ефремова опроверг слухи о его возможном УДО в декабре
Адвокат Михаила Ефремова, Юрий Падалко, в интервью газете "Известия" от 19 августа опроверг слухи о возможном условно-досрочном освобождении актера в декабре, которые недавно появились в прессе.
Алёна Апина рассказала о двух своих неудачных браках: осталась только фамилия и дочь
Певица Алёна Апина объяснила, почему у неё не сложились отношения с мужьями в двух своих браках.