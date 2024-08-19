Россия и Китай обсуждают строительство дальневосточного газопровода и экспорт газа через Монголию

Россия и Китай продолжают сотрудничество в строительстве газопровода через Дальний Восток

Россия и Китай воплощают в жизнь амбициозный проект — строительство газопровода, который будет пролегать сквозь просторы Дальнего Востока. В данный момент ведутся активные переговоры о путях организации экспорта газа через Монголию, сообщает пресс-служба российского правительства.

Запланировано регулярное заседание лидеров правительств России и Китая, Михаила Мишустина и Ли Цяна, которое пройдет 21 августа в Москве. Российские власти отмечают, что стратегическое партнерство в энергетической сфере расширяется, способствуя росту поставок углеводородов в Китай.

"Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком нефти на китайском рынке и занимает значимые позиции в экспорте угля и сжиженного природного газа. Объемы поставок природного газа по газопроводу "Сила Сибири" неуклонно растут, также ведется работа над проектом по созданию газопровода "дальневосточного" маршрута. Дополнительно обсуждаются условия для экспорта газа через территорию Монголии", — сообщает пресс-служба.

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