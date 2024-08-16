Ипотечный бум в России продолжается: отмена льгот не помеха для россиян

В июле 2024 года доля ипотеки, оформленной по рыночной ставке, превысила 50%. Эксперты рынка недвижимости отмечают, что это произошло впервые с начала года.
Несмотря на то что программы с низкими ставками составили чуть более 40% от общего объема кредитов, интерес россиян к жилищным займам остается высоким.
Это связано с окончанием льготных программ и неопределенностью в сфере семейной и IT-ипотеки, пишет РБК.
Стоит отметить, что в августе семейная ипотека вновь набирает популярность. Доля ее выдач вернулась к 50 процентам.
Фото: flickr.com/Брусника(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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