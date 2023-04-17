Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, в ходе переговоров с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой сообщил, что оба государства нацелены на развитие двустороннего сотрудничества в космической и сельскохозяйственных сферах.

"Мы сегодня говорили о тех направлениях, которые необходимо развивать в интересах наших стран и наших граждан. Это, конечно же, энергетика, это, конечно, такая сфера энергетики, как мирное использование атомной энергии, это мирное использование космического пространства, сельское хозяйство, здравоохранение, фармацевтика"

Лавров также уточняет, что в таком взаимодействии есть хорошие перспективы.

Ранее, 17 апреля, поступила информация, что министр иностранных дел РФ прибыл в Бразилию для проведения переговоров со совим бразильским коллегой. Одно из первых заявлений Лаврова таково: Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине