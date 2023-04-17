На данный момент, как сообщает глава Минпромторга Денис Мантуров, проходят обсуждения между представителями России и Индии о создании новой перестраховочной компании для нефтяных поставок. Не исключено, что формирование такой структуры возможно до конца текущего года.

"Такая тема звучит на повестке наших финансовых органов, в частности Центрального банка"

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что поставки нефти из России в Индию в прошлом году выросли в 22 раза.