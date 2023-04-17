На данный момент, как сообщает глава Минпромторга Денис Мантуров, проходят обсуждения между представителями России и Индии о создании новой перестраховочной компании для нефтяных поставок. Не исключено, что формирование такой структуры возможно до конца текущего года.
"Такая тема звучит на повестке наших финансовых органов, в частности Центрального банка"
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что поставки нефти из России в Индию в прошлом году выросли в 22 раза.
СМИ: командующий суданской армией готов к переговорам со спецназом
Беседа двух сторон состоится в любом случае
Международные организации попросили соблюдать гуманитарную паузу в Судане
Только ВС республики и Силы быстрого реагирования могут гарантировать защиту гражданских лиц
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.
28 апреля стартует летний сезон на курорте "Роза Хутор"
По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.