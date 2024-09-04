Александр Козлов: Монголия ищет пути решения энергетических вопросов с Россией

Россия и Монголия договорились о подготовке научного заключения по вопросу строительства ГЭС на притоке Байкала - реке Селенге. Этот шаг является частью межправительственного соглашения между двумя странами.

По словам главы Минприроды РФ Александра Козлова, Монголия рассматривает различные варианты энергообеспечения страны, включая строительство ГЭС на реке Селенге. Однако, любое решение о строительстве такого объекта требует научного заключения, которое должно быть основано на тщательном анализе потенциального воздействия на окружающую среду.

Ученые из России и Монголии будут работать вместе, чтобы подготовить заключение, которое будет охватывать не только район строительства станции, но и весь приток реки Селенге, протяженностью более 700 километров. Это необходимо, поскольку Байкал является уникальным и важным объектом не только для России, но и для всего мирового сообщества.

После получения научного заключения, стороны будут определяться по вопросу строительства ГЭС. Для этого будут привлечены эксперты из Российской академии наук, а также специалисты из компаний, имеющих опыт в строительстве гидроэлектростанций.

Вопрос о строительстве каскада ГЭС в Монголии обсуждается уже много лет. Ранее, академик Байкальского института природопользования СО РАН Арнольд Тулохонов высказал мнение о том, что ГЭС не вызовет серьезных изменений в экосистеме. Однако, директор Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии Содномсамбуугийн Дэмбэрэл напомнил, что предложение о строительстве этой гидроэлектростанции было инициировано еще советскими специалистами.

Этот вопрос является частью более широкой дискуссии о развитии энергетики в Монголии и ее потенциальном воздействии на окружающую среду. Восточный экономический форум, который проходит во Владивостоке, является важной площадкой для обсуждения таких вопросов и поиска решений, которые будут способствовать устойчивому развитию региона.

Форум проходит под девизом "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности" и включает в себя семь тематических блоков, посвященных различным аспектам экономического развития и сотрудничества в регионе. Организатором мероприятия является Фонд Росконгресс.

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