Российско-китайское сотрудничество в Арктике: совместные исследования начнутся осенью

Китайские и российские ученые уже успешно взаимодействуют в Антарктике, сегодня назрела необходимость расширить это сотрудничество на Северном полюсе.

Ученые из ведущих российских и китайских полярных организаций достигли соглашения о проведении совместных исследований в Арктике, как сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института, Китайской арктической и антарктической администрации и Полярного исследовательского института Китая договорились о начале подготовки совместных научных проектов в Арктике. Первые консультационные совещания начнутся осенью этого года", - говорится в сообщении.

Китайским коллегам было предложено присоединиться к работе Российской научной арктической экспедиции на архипелаге Шпицберген и дрейфующим экспедициям "Северный полюс". В свою очередь, китайские ученые пригласили российских специалистов в экспедицию на китайском исследовательском ледокольном судне Сяолонг 2 (Xuelong 2).

"У нас есть общие интересы и возможности для развития дальнейшего сотрудничества. Мы должны разработать систему, позволяющую российским и китайским ученым посещать научные станции наших стран. Полярные регионы - это огромный кластер для междисциплинарных исследований и решения общих научных задач", - привели в пресс-службе слова заместителя директора Китайской Арктической и Антарктической администрации Лина Тайюна.

Отмечается, что китайские и российские ученые уже успешно сотрудничают в Антарктике, и сегодня необходимо расширить это сотрудничество на Северном полюсе. "Важно не только развивать действующие научные проекты и обмениваться опытом, но и смотреть в будущее - решать масштабные научные задачи, внедрять передовые технологии, готовить молодых специалистов. Каждая из наших стран имеет свои сильные стороны, объединив усилия мы сможем достичь больших успехов", - сказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

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