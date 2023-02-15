Государственная Дума и Совет Федераций соберутся на внеплановое заседание 22 февраля, где, по словам сенатора Вячеслава Тимченко, будут обсуждать правовую интеграцию присоединенных регионов.

"Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты. С утра - Госдума, в 15:00 - мы", - сказал источник в верхней палате

Напомним, что 21 февраля запланировано послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.