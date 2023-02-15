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  • Опубликована сегодня в 8:59

Состоится внеплановое заседание Госдумы и Совфеда 22 февраля

Государственная Дума и Совет Федераций соберутся на внеплановое заседание 22 февраля, где, по словам сенатора Вячеслава Тимченко, будут обсуждать правовую интеграцию присоединенных регионов.

"Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты. С утра - Госдума, в 15:00 - мы", - сказал источник в верхней палате

Напомним, что 21 февраля запланировано послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

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