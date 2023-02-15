Государственная Дума и Совет Федераций соберутся на внеплановое заседание 22 февраля, где, по словам сенатора Вячеслава Тимченко, будут обсуждать правовую интеграцию присоединенных регионов.
"Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты. С утра - Госдума, в 15:00 - мы", - сказал источник в верхней палате
Напомним, что 21 февраля запланировано послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
В районе Красного Лимана украинские власти возводят несколько эшелонов обороны
К инженерным работам привлекаются не только военнослужащие и военная техника, но и гражданские предприятия.
ВСУ могут блокировать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область
Но об этом известно российскому командованию.
Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" отменен в период с 14 по 15 февраля
Информация появилась на официальном сайте художественого учреждения
Группа Pussy Roit отказалась выступать на фестивале в Висбадене в знак поддержки Украины
Причина тому - участие в мероприятии российской оперной певицы Анны Нетребко, из-за которой ранее также отказались выступать музыканты Национальной оперы Украины и артисты харьковского драматического театра им. Тараса Шевченко