Некоторые германские СМИ "пробивают дно" своими громкими антироссийскими заявлениями, тем самым переходят границы допустимого. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев, приводя в пример опубликованное в газете Die Welt интервью с призывом убить российского президента Владимира Путина.
"Опубликовало интервью с американским журналистом и политологом Ф. Капланом, который, если верить написанному, "наиболее простым" способом завершения конфликта на Украине считает убийство президента России"
Отмечается, что этот фактический призыв СМИ "даже выносит в заглавие". Это возмущает, но уже не удивляет, комментирует посол.
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