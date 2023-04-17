Некоторые германские СМИ "пробивают дно" своими громкими антироссийскими заявлениями, тем самым переходят границы допустимого. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев, приводя в пример опубликованное в газете Die Welt интервью с призывом убить российского президента Владимира Путина.

"Опубликовало интервью с американским журналистом и политологом Ф. Капланом, который, если верить написанному, "наиболее простым" способом завершения конфликта на Украине считает убийство президента России"

Отмечается, что этот фактический призыв СМИ "даже выносит в заглавие". Это возмущает, но уже не удивляет, комментирует посол.