Конструктивное сотрудничество между Россией и Европой в целях создания центра сил на территории западных стран потряно на многие десятилетия - сообщает замглавы МИД России Михаил Галузин. Политик отмечает, что это произошло "в результате политических махинаций" США и Великобритании.
"На ближайшие десятилетия оказалась утраченной возможность конструктивного сотрудничества с участием России в целях формирования на Европейском континенте самостоятельного центра сил"
Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.
Словакия вновь будет получать электроэнергию от Украины
А из республики продолжается импорт электроэнергии
Япония не поддерживает проведение Россией учений ТОФ
Усиление российского военного присутствия на северных территориях противоречит позиции азиатской страны
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.
28 апреля стартует летний сезон на курорте "Роза Хутор"
По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.