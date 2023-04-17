Конструктивное сотрудничество между Россией и Европой в целях создания центра сил на территории западных стран потряно на многие десятилетия - сообщает замглавы МИД России Михаил Галузин. Политик отмечает, что это произошло "в результате политических махинаций" США и Великобритании.

"На ближайшие десятилетия оказалась утраченной возможность конструктивного сотрудничества с участием России в целях формирования на Европейском континенте самостоятельного центра сил"

Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.