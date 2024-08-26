Экспорт мазута из России в Азию вырос до 1,1 миллиона баррелей в августе

Появились сведения о росте экспорта одного из российских нефтепродуктов. Россия увеличила объем поставок мазута в азиатские страны до 1,1 миллиона баррелей. С 1 по 23 августа ежедневные отгрузки достигли 1,1 миллиона баррелей, что на 200 тысяч баррелей больше, чем в прошлом месяце, согласно данным аналитической компании Kpler.

Ключевыми импортерами российского мазута выступают Китай, Индия и Саудовская Аравия. В августе Китай приобретает около 20% от всех поставок, что составляет примерно 220 тысяч баррелей в сутки. Индия закупает более 150 тысяч баррелей, а Саудовская Аравия — около 110 тысяч баррелей.

По словам Максима Малкова, руководителя практики нефтегазового сектора компании Kept, увеличение экспорта связано с завершением ремонтных работ на нескольких российских НПЗ. В Саудовской Аравии мазут используется для генерации электроэнергии в периоды высокой нагрузки.

Следует отметить, что значительная часть экспорта проходит через балтийский порт Усть-Луга. Кроме того, рост поставок обуславливается высокой загрузкой перерабатывающих заводов в текущем году.

Фото: unsplash.com/Julian Böck